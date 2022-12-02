Kahve Dünyası’ndan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel dikkat çekici araştırma!

En köpüklü Türk Kahvesini misafire ikram ediyoruz Türk Kahvesi kültürünü yaşatma ve bu kültürel değeri tüm dünyaya tanıtma misyonuyla hareket eden Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü özelinde kahve tüketim alışkanlarına dair gerçekleştirdiği araştırmalara bir yenisini daha ekledi. 15 ilden 1650 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları, Türk Kahvesi tüketim alışkanlıklarının son 3 yıldaki değişimine de ışık tutuyor. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar en çok evde, sohbet eşliğinde içilen Türk Kahvesinden keyif alıyorlar. Önceki yıllarda daha çok ‘orta’ içilen Türk Kahvesi artık ‘sade’ olarak tercih ediliyor. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türk Kahvesinin dünya genelinde yaygınlaşmasını, bu eşsiz lezzeti herkesin bilmesini ve tüketmesini istiyor. Araştırma; ikram kültürünün hala yaşatıldığını, misafire pişirilen kahveye ayrı bir titizlik ve özen gösterildiğini de ortaya koyuyor.

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel bir araştırma gerçekleştirdi. Her yıl düzenli olarak yaptığı araştırmalarla değişen tüketici alışkanlıklarını analiz ederek arşiv niteliğinde bir kayıt oluşturmayı hedefleyen Kahve Dünyası, bu yılki araştırmasıyla son yıllarda Türk Kahvesi tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimi de ortaya koyuyor. 15 ilde 25 yaş üstü 1650 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma; Türk kahvesinin en çok nerede, ne zaman içildiği, nasıl muhafaza edildiği, hangi yöntemle pişirildiği ve sunumu ile ilgili dikkat çekici veriler sunuyor.

Türk Kahvesini sade ve sohbet eşliğinde evde içmeyi seviyoruz

Araştırma sonuçlarına göre toplumun Türk Kahvesi içmekten en çok keyif aldığı yer, yüzde 73.21 oranıyla evleri. Evi sırasıyla ofis ve kafeler takip ediyor. Önceki yıllarda yapılan araştırmaların sonuçları da Türk Kahvesi keyfinin evde, arkadaş ya da komşuda sohbet eşliğinde sevildiğini ve bunun yıllar içinde değişmediğini teyit ediyor. 2019 yılı araştırma sonuçlarına göre, Türk Kahvesini orta şekerli sevenlerin oranı yüzde 55 iken bu oran 2022 yılında yüzde 33’e kadar geriliyor. Bu yıl yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yüzde 41 oranı ile en çok sade Türk Kahvesinin tercih edilmesi, yıllar içerisinde değişen tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak şeker tüketimini azaltmaya yönelik eğilimin arttığını gösteriyor.

Geleneksel pişirme yöntemlerinden vazgeçmiyoruz

Kahve Dünyası’nın Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel yaptığı araştırma, Türk Kahvesini pişirmek için kahve makinelerinin yavaş yavaş geleneksel cezvelerin yerini almaya başladığını da ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı Türk Kahvesini elektrikli kahve makinelerinde, yüzde 44’ü ise cezvede pişiriyor. Cezvede pişirenlerin azımsanmayacak bu oranı, elektrikli kahve makinelerinin hızlı, pratik ve istenen ölçü ve lezzette Türk Kahvesi pişirmeye yardımcı olsa da geleneksel pişirme yönteminin kahve severler tarafından hala tercih edildiğini gösteriyor.

Misafire mutlaka köpüklü pişiriliyor

Araştırmada ortaya çıkan çarpıcı verilerden biri de Türk Kahvesinin ikram kültürünün hala büyük bir titizlikle yaşatılması. Kendine Türk Kahvesi pişirdiğinde köpüğü kaçsa da içerim diyenlerin oranı yüzde 66,7 iken aynı durum misafir söz konusu olduğunda köpüksüz kahve kabul görmüyor. Misafire pişirilen kahve köpüksüz olursa yeniden yaparım diyenler yüzde 81'lik bir oranla öne çıkıyor. Bu veri, misafire pişirilen kahvenin hâlâ daha çok önemsendiğini ve bazı değerlerin geçmişten geleceğe uzanan bir miras olarak yaşadığını açıkça ortaya çıkıyor.