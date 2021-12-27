31 Aralık tatil mi? 31 Aralık Cuma günü yarım gün resmi tatil mi? Okullar açık mı?
2021 yılını bitirmemize sayılı gün kaldı. Yılın son günü olan 31 Aralık 2021 bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesini, 1 Ocak'a bağlayan gecede yılbaşı kutlanacak. Yılbaşı öncesinde merak edilen en önemli konulardan biri ise 31 Aralık cuma gününün tatil olup olmadığı... 31 Aralık okullar ve iş yerleri yarım gün mü? İşte 31 Aralık 2021 cuma günü hakkında öğrencilerin ve çalışanların bilmesi gerekenler...
31 Aralık tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Ertesi gün ise yeni yıla gireceğiz ve 1 Ocak 2022 tarihi de resmi tatil. Ancak cumartesi gününe gelen tatil sebebiyle okullar zaten olmayacak. 31 Aralık Cuma akşamı ise yılbaşı eğlenceleri için hazırlıklar yapılacak. Peki 31 Aralık günü tatil mi? Yarım gün mü? Yoksa normal çalışma düzeninde mi devam edilecek?
31 ARALIK TATİL Mİ, OKULLAR VE İŞ YERLERİ YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
İşte 2022'de resmi tatiller:
2022 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi