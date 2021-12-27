31 Aralık tatil mi? 31 Aralık Cuma günü yarım gün resmi tatil mi? Okullar açık mı?

31 Aralık tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Ertesi gün ise yeni yıla gireceğiz ve 1 Ocak 2022 tarihi de resmi tatil. Ancak cumartesi gününe gelen tatil sebebiyle okullar zaten olmayacak. 31 Aralık Cuma akşamı ise yılbaşı eğlenceleri için hazırlıklar yapılacak. Peki 31 Aralık günü tatil mi? Yarım gün mü? Yoksa normal çalışma düzeninde mi devam edilecek?

31 ARALIK TATİL Mİ, OKULLAR VE İŞ YERLERİ YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

İşte 2022'de resmi tatiller:

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi