28 Temmuz itibarıyla başlayan büyük orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Türkiye'deki pek çok bölgeyi adeta küle çevirdi. Yangınlar nedeniyle binlerce hayvan yaşamını yitirdi, yüzlerce vatandaşımız da evlerinden oldu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN GÜZEL HABER

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beklenen haberi verdi. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Köyceğiz'deki yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte büyük orman yangınlarının hepsinin söndürüldüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizer de minnettarız.

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Türkiye'deki pek çok bölgeyi adeta küle çevirdi. Yangınlar nedeniyle binlerce hayvan yaşamını yitirdi, yüzlerce vatandaşımız da evlerinden oldu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN GÜZEL HABER

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beklenen haberi verdi. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Köyceğiz'deki yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte büyük orman yangınlarının hepsinin söndürüldüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizer de minnettarız.

"CANIMIZ YANDI, NEFESİMİZ YANDI"

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."

KÖYCEĞİZ YANGINI İLE İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınından dün akşam güzel haber geldi. 14 gündür süren yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı" dedi. Bucak yangınıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, yangının etki alanının 300 hektar olduğunu söyleyerek yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.