28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı...

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Servet Özgür'ün, 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, başörtülü öğrencilere bağırarak, "Siz asla yemin etmeyeceksiniz. Emrediyorum hemen soruşturma başlatılsın. Hayatınız boyunca yemin edemezsiniz" dediğini hatırlattı.

"Zulmü ile milletimizi ağlatanların hala yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi, 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır" diyen Görgülü, "28 Şubat'ın zulüm sahiplerini, şimdi kim makam sahibi yaptı? Geçmişi kirli, mazisi karanlık, eğitimde emeğe düşman biri 24 yıl aradan sonra hala koltuğunu koruyorsa, bunlar bu gücü kimden alıyor, kimler koruyor bunları, bu makamları kimler dağıtıyor" dedi.

Millete zulmeden ve millet iradesine ihanet edenlerin bedelini de ödemeleri gerektiğini vurgulayan Görgülü, "Bu zihniyet, üniversitelerde halen nasıl aktif rol alabiliyor? Konu ile ilgili YÖK'ü ve Toros Üniversitesi yönetimini acilen göreve davet ediyoruz. 28 Şubat post modern darbesinin 24. yıl dönümünde hala zalimler hesap vermemişse, halen bunlara lütuf gibi makam mevkiler verilmişse, bu zulme maruz kalan bacılarımızı ve bizleri ziyadesiyle üzecek ve üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Görgülü, konuyla ilgili üniversite yönetimi ile görüştüğünü, kendisine, bir hafta içinde gereğinin yapılacağını söylediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Prof. Dr. Servet Özgür, Sivas'ta yaşanan bu olaydan 24 yıl sonra, görev yaptığı Toros Üniversitesinde görüntülendi. Özgür'ün bir süredir burada Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği yasakçı müdür



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta yaşananlardan bahsederken yasakçı müdürün o dönem genç kızlara yaşattığı zulümden de bahsetti. Kılık kıyafetinden dolayı okullarından atılanları, derece ile hak ettiği diplomasını almak için çıktığı sahneden ağzı kapatılarak indirilen genç kızları, başındaki örtüsünden dolayı evladının yemin törenine katılamayan anneleri, kimliğindeki fotoğraf nedeniyle kanser tedavisi göremeyen nineleri hatırlatan Erdoğan, “Üniversite kapılarına başörtülü kızlarımız için kurulan ikna odaları bu dönemin alametifarikası olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Dün ikna odaları ile üniversitelerimizi adeta Nazi kamplarına çeviren kimi faşist üniversite yöneticilerinin geçen hafta yayınladıkları bildiri ile özgürlükten bahsetmesi tam bir kara mizah örneğidir. Ne milletimiz ne de üniversite kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız bu kirli zihniyetin yaptıklarını asla affetmemiştir, affetmeyecektir. Tarih her türlü baskıya rağmen iradesine sahip çıkanlar ile vesayete selam duranları unutmayacaktır. Attıkları manşetlerle, köşelerinde yazdıkları iğrenç yazılarla, sergiledikleri ilkesiz duruşla darbe şakşakçılığı yapanlar, üzerinden değil 24 yıl, bin yıl bile geçse alınlarındaki kara lekeyi silemeyecektir” şeklinde konuştu.

Neler yaşanmıştı?

Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Servet Özgür, bugün hala konuşulan o görüntülerle 28 Şubat'ta uygulanan başörtüsü zulmünün simgesi haline geldi.

16 Temmuz 1995 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, okul müdürü Servet Özgür'ün, "Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz" şeklinde tahrik içeren sözleriyle hareket eden bazı öğrencilerin saldırganlıkları, 'başörtüsü yasaklarının' sembolik görüntüleri olmuştu. Özgür, “Burada bir emir veriyorum, bunlara hiç bir zaman yemin yaptırılmayacak” sözlerinin ardından başörtülü öğrencilere, haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde de bulunmuştu.

Mezuniyet töreni sırasında okul birincisi Behiye Karadeniz, orada bulunan öğrencilerden biri tarafından ağzı kapatılarak konuşturulmamış ve başörtüsü çekilerek alınmak istenmişti. Başörtülü öğrencileri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan diğer bazı öğrenciler, daha sonra, "Siz bu mesleğe layık değilsiniz" şeklindeki sözler sarf ederek, başörtülü öğrencilerin başlarındaki hemşire keplerini çekip yere atmışlardı.