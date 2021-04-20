23 Nisan'da kısıtlama olacak mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti ve hafta sonu da Ramazan ayı ile birlikte yasaklar uygulanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yasak olacak mı gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor.

Geçen sene kısıtlamalar nedeniyle koronavirüs gölgesinde gerçekleşen kutlamalar, bu yıl da kurallara uygun yapılacak. Resmi tatil olan 23 Nisan Cuma günü ile ilgili yasaklar araştırılıyor.

Peki 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar..

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan bu sene cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.

Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.