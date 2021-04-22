23 Nisan'da canlı ders olacak mı? Yarın okul var mı, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde evlerde kutlanacak.

Öğrenciler ise cuma gününe gelen 23 Nisan tatil mi, okul var mı sorusunu araştırıyor. Binlerce öğrenci ve veli cuma günü online derslerin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor.

Peki yarın canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da okullar tatil mi? İşte detaylar..

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? YARIN CANLI DERS VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan Cuma resmi tatil olduğundan dolayı canlı ders olmayacak ve okullar tatil olacak.

EBA'nın haftalık ders programında da 23 Nisan'da ders gözükmüyor.