22 Nisan Perşembe yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi 2021

Resmi tatil günleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Nisan ayında en çok merak edilenler arasında olan 22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi soruları büyük ilgi görüyor. 22 Nisan yarım gün mü araması yapan vatandaşlar 2021 resmi tatiller hakkında bilgilenmek istiyor.

Peki 22 Nisan yarım gün mü olacak? İşre 2021 resmi tatiller hakkında detaylar..

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan günü yarım gün veya tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022