21 yaşındaki Ferhat Eren'in intihar notu: Yaşam ve mutluluğun ev, araba ve evlilik olması kadar saçma bir şey yok

Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Ferhat Eren, dün gece saat 21.00 sıralarında hava almaya diyerek evden çıktı. Uzun süre gelmemesi üzerine odasına bakan kardeşi, hiçbir eşyasını almadığını fark etti. Telefonuna bakan ve intihar notu ile karşılaşan aile, polise haber verdi. Genç, polis ekipleri tarafından her yerde aranırken ailesi ise çaresiz halde oğullarında gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nin arkasında boş bir arazide birinin ağaca asılı olduğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelene ekipler, şahsın Ferhat Eren olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ÖLÜ GİBİYDİM"

Baba Ersin Eren gözyaşları içerisinde oğlunun bıraktığı notu okudu.

Notta, "Hiçbir zaman konuşkan ve derdini anlatan biri olmadım. Ama artık anlatabilirim.

Ben başa çıkamıyorum artık hayat ile mutluluk ve yaşamın bu dünyada bir ev, araba ve evlilik olması kadar saçma bir şey yok.

Bu yaşıma kadar yaşayan bir ölü gibiydim. Hiçbir zaman ne mutlu ne de tatmin oldum. Sadece siz öyle olduğumu sandınız. Şimdi belki mutlu olacağım bir yere gitmek beni umutlandırıyor. Kimse ne beni düşünsün ne de arkamdan ağlasın. Beni sevenlerden ve ailemden özür diliyorum. Son çare bu mecburum. Çünkü yaşadıkça daha çok acı çekiyorum.

Biliyorum, 2-3 gün konuşulup unutulacağım. Ardımdan bu yazıyı okuyun ki belki beni anlarsınız. Ben bile kendimi anlamıyorken. Tüm beni soran herkese bu yazıyı okutun. Herkesin gerçeği bilmeye hakkı var.

Bunları yazarken bile zorlanıyorum. Çünkü kendimi bile açıklamak zor ama yaşamak istemiyorum. Artık istemiyorum. Ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmiyor. Her gün yine aynı şeyler oluyor. Hiçbir şeyi değiştiremiyorum.

Sakın üzülmeyin sakın ağlamayın. Hiçbir şey geri gelmiyor. Yok olmak istemiyorum. Beni en azından yılda bir kez hatırlayın. Normal olan da bu değil midir zaten? Dışardan hayat dolu olanlar hep ilk giden olur.

ÖLÜRSEM EĞER KİMSE BUNDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Tüm aile ve sevenlerimden özür diliyorum. En çok sizden özür diliyorum. Anne ve baba size layık bir evlat olamadım, özür dilerim" ifadeleri yer alıyordu.