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21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDDK, 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı ayrıca kurumun internet sitesinde de yer aldı.

Gündem 02.07.2021, 10:11 02.07.2021, 10:46
21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemde pıtrak gibi artan ve dolandırıcılık/batık uyarıları yapılan faizsiz konut satan şirketlere neşteri verdi. BDKK, 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi.

Açıklamada “Buna göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, karar verildi” denildi.

Tasfiye edilen şirketler;

İktisatevim,

Vizyonevim,

Doğruevim,

Finansevim,

Birikimevim,

Finalevim,

Yaşamevim,

Hh Aydın Yatırım Holding,

İhtiyaçevim,

Varlıkevim,

İstek Evim,

İkizlerevim,

Destekevim,

Gerçekevim,

Değer Tasarruf Gayrimenkul,

Önceevim,

Morevim Tasarruf,

Hedefevim,

Gelecek Tasarruf,

Birlikbirikim,

Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Pazarlama.

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