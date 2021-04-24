2 milyar dolarlık vurgunla kaçışta Sedat Peker iddiası

2 milyar dolar değerindeki kripto parayla 391 kişiyi mağdur ederek ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in ardından sahibi olduğu Thodex şirketi hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. İncelemeler sürerken Özer'in, geçtiğimiz hafta operasyon yapılan suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu ve operasyonların ucunun kendi şirketine doğru kayacağını düşünerek kaçtığı iddia edildi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 391 kişi mağdur ederek 2 milyar dolarlık vurgunla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası şirket hakkında detaylı bir inceleme ve Özer'in kırmızı bültenle aranması ile Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı.

SEDAT PEKER İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İnceleme devam ederken diğer taraftan 'Dijital Tosuncuk' Faruk Fatih Özer ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz günlerde ilişkili olduğu yerlere operasyon düzenlenerek tüm mal varlığına el konulan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu iddia edildi.

Sedat Peker'e yönelik düzenlenen operasyonların kendi şirketi Thodex'e doğru kayacağını düşünen Faruk Fatih Özer, iddiaya göre 2 milyar dolar değerindeki kripto para ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.

ŞU ANA KADAR 65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 65 kişi gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır." denildi.