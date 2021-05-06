19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs yasakları ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Tam kapanma tedbirlerinin ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı merak konusu oldu.

17 Mayıs'ta sona ermesi planlanan yasakların ardından 19 Mayıs'a dair gelişmeler araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl hafta sonu ile birleştirilecek 4 gün süren 19 Mayıs yasakları bu sene de uygulanacak mı sorusu gündemde yer alıyor.

Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar..

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmediği takdirde 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği belirtiliyor...