Çok sayıda ürün geliştirmesiyle pazar ve müşteri taleplerine hızla yanıt verdi. EQS şimdi de 2024 için son derece kapsamlı bir güncelleme paketi alıyor. Artık Türkiye’de de Mercedes-Benz müşterilerinin beğenisine sunulan ailenin elektrikli öncüsü, 82 kilometreye kadar daha fazla menzil, krom detaylı yeni radyatör kaplaması ve ön kaputta dik duran Mercedes yıldızının yanı sıra arkada seyahat edenler için de daha fazla konfor sunuyor.

EQS en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olarak müşterilerinin şarj etmek için durmadan daha fazla mesafe kat edebilmelerini sağlıyor. Batarya kapasitesinin 108,4'ten 118 kWh'ye çıkarılması sayesinde EQS 450 4MATIC'in maksimum menzili (karma enerji tüketimi: 20,9-17,0 kWh/100 km | Karma CO2 emisyonları: 0 g/km | CO2 sınıfı: A), 765 km’ye ulaşıyor. Bu da menzilinde yüzde 11'den fazla bir artış anlamına geliyor.

Mercedes-Benz, 4MATIC EQS ve EQE sedanların çekme kapasitesini de 750 kilogramdan 1.700 kilograma yükseltiyor. Bu da SUV türevleriyle benzer bir seviyeye ulaştıkları anlamına geliyor.

Alınan başka bir teknik önlem de fren diskleri ile ilgili. Günlük kullanımda yüksek geri kazanım (reküperasyon) oranı nedeniyle, fren diskleri yanmalı modellere göre daha az kullanılırken gelecekte ise sahip olacağı özel bir fonksiyon, zaman zaman balataları disklere otomatik olarak uygulayarak fren sistemini koruyacak.

İkonik Mercedes yıldızıyla birleşen güncellenmiş EQS görünümü: Yeni radyatör kaplaması

Tasarımcılar, tamamen elektrikli Mercedes-Benz otomobillerinin ayırt edici özelliği olan farlarla kusursuz birleşen koyu siyah radyatör kaplamasını (siyah panel) EQS için geliştirerek Electric Art Line'da standart olarak krom uygulamalı yeni bir radyatör paneli ile donatıyorlar. Krom detaylar ve gömme montajlı çıtalar koyu siyah çerçeve ile zarif bir kontrast oluşturuyor. Bu ızgara, ön kaputtaki ikonik metal yıldızla birleştirilerek akıllara kazınan imza Mercedes-Benz görünümünü ilk kez tamamen elektrikli bir Mercedes-Benz modeli ile buluşturuyor.

Yüksek kaliteli detaylar iç mekana da yansırken B sütunlarındaki havalandırma nozulları artık galvanize kromdan yapılmış bir çerçeveye sahip ve arkadaki ek minder de Nappa deriden yapılmış şeritlerle zenginleştirilmiş durumda.

Arka koltuk konforunda kesintisiz iyileştirmeler

Opsiyonel Arka Konfor Paketi Plus ve ‘Executive’ koltuklar ile donatılmış EQS'lerde artık arka bölmenin sağ tarafında eğimli bir ayak dayama yeri de bulunuyor. Ön koltuğun rayları arasına yerleştirilen bu ayak dayama yeri, ayaklarını belli bir açıyla yerleştirebildiği için arka yolcunun konforunu da belirgin şekilde artırıyor.

Arka Konfor Paketi Plus ile ilgili bir diğer ayrıntı da yolcu koltuğunun öne katlanabilmesi ve arka koltuktaki sırtlığın 38 dereceye kadar ayarlanabilmesi. Bu da daha fazla alan sağlıyor. Opsiyonel donanım ayrıca koltuk ısıtması Plus ve arkada boyun ve omuz ısıtmasının yanı sıra koltuk derinliğinin pnömatik ayarını da içeriyor. Ön koltukların arkasına da aydınlatmalı bir süsleme parçası entegre.

Mercedes-Benz'in EQS'in arka konforunu artırmış olması, bir süredir standart olan Arka Koltuk Paketi için de geçerli. Sırtlığın açısı bir düğmeye dokunarak 27-36 derece arasında ayarlanabiliyor. Koltuk kılıflarının katmanlı görünümü, bireysel kullanıma uygunluğunu vurguluyor. Sırtlıktaki beş milimetre daha fazla köpük ve yan desteklerden ayrılan kılıf daha yumuşak bir oturma deneyimi sağlıyor.

MANUFAKTUR Selection Özel Modeli : MANUFAKTUR beyaz nappa deri / siyah konsol

MANUFAKTUR Selection ile EQS sedan, seçkin özelliklere sahip özel bir model olarak sunuluyor. Bu özel versiyonun rengi metalik obsidyen siyahı. Alternatif olarak MANUFAKTUR opalite beyaz ve MANUFAKTUR gece siyahı mat dış renkleri de mevcut. Standart Electric Art dış mekan tasarım konepti, AMG tasarımı ve krom detaylı yeni radyatör panelini ve kaput üzerindeki yıldızı içeriyor. Ayrıca çok kollu tasarıma sahip 53,3 santimetre (21 inç) AMG hafif alaşım jantlar da bu özel modele dahil.

Antrasit ince çizgili süsleme parçaları kireç ağacından yapılırken orta konsolda özel bir ‘MANUFAKTUR Selection’ özel modeli arması bulunuyor. İç tavan döşemesi için seçilen mikrofiber MICROCUT siyahın yanında MANUFAKTUR Selection modeli tüm motorlarla kombine edilebiliyor.

EQS’in öne çıkan özellikleri:

- MBUX Hyperscreen, EQS'te standart. Üç ekran neredeyse kesintisiz bir şekilde birbiriyle birleşerek 141 santimetre genişliğinde bir ekran şeridi oluşturuyor.

- Artık standart olan ısı pompası iklim konforunu ve verimliliği artırıyor. Elektrikli çekişten (invertör ve elektrikli motor) ve yüksek voltajlı aküden gelen atık ısı, iç mekanı ısıtmak için kullanılabiliyor. Bu da ısıtıcı için akü gücü ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor ve menzili artırıyor.

- 4MATIC modellerindeki Bağlantı Kesme Ünitesi (DCU), sürüş durumuna ve gerekli performansa bağlı olarak ön akstaki elektrik motorunu otomatik olarak ayırıyor. Düşük yüklerde DCU 4x2 sürüş moduna geçiyor. Ardından elektrik motoru ve ön akstaki şanzıman duruyor. Bu da menzili artırıyor.

- EQS'in geri kazanım seviyesi artırılıyor. Daha fazla yavaşlama (3 m/s'ye kadar), daha fazla enerji geri kazanımı ve dolayısıyla daha uzun bir menzil anlamına geliyor. Fren sistemi de optimize edilerek modifiye edilmiş bir fren gücü silindiri sayesinde daha iyi bir pedal hissi sunuyor.