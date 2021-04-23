Son Dakika
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum
Atatürk’ün Hayatı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkeleri, İnkılapları, Katıldığı Savaşlar, Sözleri, Okuduğu Okullar
ZUHR-İ ÂHİR NAMAZI NEDİR?
Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.
Güncel 23.04.2021, 08:57
1