Zorunlu trafik sigortasında yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliyle, zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçınan sigorta şirketlerine tüm branşlarda 60 güne kadar poliçe kesme cezası verilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yayınladığı yeni yönetmelikle zorunlu trafik sigortalarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:
“Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir.
Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir.
Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”