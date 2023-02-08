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Zonguldaklı Madenciler, CH-47 ağır nakliye helikopterleriyle afet bölgesine getirildi
Güncel
08.02.2023, 14:56
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