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Zonguldaklı Madenciler, CH-47 ağır nakliye helikopterleriyle afet bölgesine getirildi

Güncel 08.02.2023, 14:56
Zonguldaklı Madenciler, CH-47 ağır nakliye helikopterleriyle afet bölgesine getirildi

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