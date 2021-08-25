Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaptırılan Kavaklık Camisi’nin inşaatına hilafet bayrağı asıldı.

Büyük tepkiye neden olan bayrağın kaldırılması için şikâyet üzerine Kaymakamlık ilçe müftülüğüne talimat verdi.

Yerel medyada yer alan habere göre Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise konu üzerine "Kozlu Kaymakamlığımız soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı dışında bir başka bayrak kabul edilemez. Bayrak kutsalımızdır. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Akıllı işi değil” açıklaması yaptı.

Öte yandan bayrağı asanın inşaat çalışan bir işçi olduğu öne sürüldü. Cami derneğinin ise olayla ilgili tutanak tuttuğu belirtildi.