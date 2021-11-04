Zenginler paralarını nasıl kazandı? İşte zenginlerin sakladığı 13 para sırrı...

Piyangoyu kazanmak ya da şansınızın çok yaver gittiği bir yatırım yapmak, kısa sürede zengin olmanızı sağlayabilir. Ancak bu imkansız olmasa da oldukça düşük ihtimalli. Milyonerlerin birçoğu servetlerini kısa sürede elde etmedi. Servetlerini finansal planlama, uzman tavsiyesi, finansal okur yazarlık ve hedef belirleyerek elde ediyorlar. İşte Forbes’a göre zenginlerin para hakkında bilmenizi istemediği 13 gerçek.

1. Başlangıcın sırrı hedef belirlemek

Servet öznel bir terim. Yıllık 25 bin dolar kazançla yaşayan bir kişi için 1 milyon dolarlık bir ev çok büyük bir zenginlik olarak görünebilir. Ancak yılda bir milyon dolar geliri olan bir kişi için 100 milyon dolarlık bir ev ve pahalı arabalarla dolu bir garaj zenginlik olabilir. Algıdaki ve değerlerdeki bu tutarsızlık, servetin sizin için ne anlama geldiğini belirleme konusunun önemine işaret ediyor. Hedefinizi belirleyerek, bu hedefe ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini araştırmanız gerekiyor.

2. Harcamalarınızı hedeflerinizle paralel gerçekleştirin

Servetinizi artırırken, harcamalarınızı da hedeflerinize paralel bir şekilde gerçekleştirin. Hedeflerinizin ne olduğunu düşünün ve kaynaklarınızı sizin için değeri olmayan alanlarda harcamaktan kaçının. Eğitim, hobileriniz, istekleriniz ve hedefleriniz için harcama yapın. Örneğin pahalı bir otomobil almak yerine, kira geliri sağlayacak bir emlak yatırımı yapabilirsiniz.

3. Güçlü bir birikim stratejisi oluşturun

Birikim stratejisi finansal durumunuz için koruma sağlar ve likiditenizi artırır. Hedefiniz her ay gelirinizin %15 ila %20’lik bölümünü birikimlerinize ayırmak uzun vadede fayda sağlayacak. Bu birikimlerin devamlılığını sağlamak için her ay hesabınızdan birikim hesabınıza otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bunun haricinde daha küçük ve birikim hesabınızdan ayrı olan bir acil durum fonunuz da olmalı. Beklenmedik masrafları buradan karşılayabilirsiniz. Bunun için ise acil durum fonunda 6 ila 12 aylık giderinizi bulundurmayı düşünebilirsiniz.

4. Harcamalarınızı kısın

Pahalı bir hayat sürmek, zenginliğin göstergesidir diyebilirsiniz. Ancak gerçekte birçok “zengin” insan, zengin görünmek için borç içinde yüzüyor. Gerçek zenginler ise genellikle akıllıca harcama yapıyor, yatırımlarına yöneliyor ve ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlar. Zengin görünme arzusu hedeflerinize ulaşmanıza engel oluyor ve paranızı gereksiz alanlara harcamanıza neden oluyor.

5. Uzmanlarla çalışın

Zenginlerin en büyük sırlarından bir tanesi de para ve yatırım konusunda bilgi sahibi olmamaları. Zenginler, paralarını yönetmeleri için uzmanlara yöneliyor. Örneğin bir finansal danışman getiri elde edebileceğiniz yeni alanlara işaret edebilir. Bir uzmanla çalışmanın maliyeti ilk aşamada yüksek görünse de, uzun vadede başarı şansınızı artırır.

6. Kendiniz için çalışın

Zengin olmanın en iyi yollarından ikisi kendi işinizi yapmak ve kendi paranız yerine diğerlerinin parasını kullanmak. Bir çalışan olarak, patronunuzu zengin etmek için çalışıyorsunuz. Kendi sermayenizi kullanmak da, başarınızı sınırlıyor. Kendi işinizi kurarak ve bankalar ya da yatırımcılardan sağladığınız sermayeyle iki hedefe de ulaşabilirsiniz. Bir iş kurmak istemiyorsanız, aldığınız kredilerle emlak, borsa yatırımı yapabilirsiniz.

7. Ücretler başarıya engel

Paranızı yönetmek ya da kredinizi yapılandırmak için ücret ödediğiniz her an başka birinin zenginliğe giden yolunu finanse ediyorsunuz. Yüksek bankacılık ücretleri, yüksek faizli kredileri limit aşım ücretleri, ATM ücretleri ya da yatırım komisyonlar gibi ücretler ödemektense, ücretsiz alternatifleri araştırın.

8. Kredi kartı kullanımınızı kontrol altına alın

Kredi kartları normalde karşılayamayacağınız harcamalar yapmanıza imkan tanıyor. Ancak bunun için faiz ödüyorsunuz. Bu nedenle birçok finans uzmanı kredi kartı kullanımından kaçınılmasını tavsiye ediyor. Kredi kartı kullanıyorsanız, ödül sistemiyle çalışan kartları tavsiye edin ve yüksek faizli kart borçlarından kaçının.

9. Bağış yapın

Bağış yapmak yalnızca iyilik yapmak anlamına gelmiyor. Finansal açıdan da fayda sağlıyor. Vergi ödemelerinizi gözden geçirerek, yaptığınız bağışları vergiden düşebilirsiniz.

10. Paranız sizin için çalışsın

Kapitalizmin gerçekliklerinden bir tanesi de çok çalışmanın başarıyı getirmediği. Eğer gelir elde etmek için para karşılığında zamanınızı veriyorsanız, gelir potansiyeliniz bir haftada çalıştığınız saatlerle sınırlı demektir. Ancak zenginler kapitalizmin en karanlık sırrını biliyor: Başarıya giden yol pasif gelirlerde gizli. Pasif gelirlere borsa yatırımı yaparak, emlak satın alarak ya da bir kişinin iş planını finansa ederek ulaşabilirsiniz.

11. Zaman kaybetmeyin

Yatırım söz konusu olduğunda, en değerli varlıklardan biri de zaman. finansgundem.com'un derlemesine göre paranızı ne kadar erken yatırım yaparak değerlendirmeye başlarsanız, sermayeniz o kadar değerlenir. Haftada 25 dolar bile hiçbir getiri elde etmemekten daha iyidir. Çeşitliliğin sağlandığı bir porföyde alım satım yapmadan uzun vadede düzenli yatırım zengin olmanın en güvenilir yöntemlerinden bir tanesi.

12. Dağılım kilit önemde

Borsa yatırımı yaptığınızda, fonlarınızın dağılımını nasıl yaptığınız oldukça önemli. Genellikle temettü ödeyen tahvillerden bulundurmak iyi bir fikir. Aynı zamanda fonlar da emeklilik hesapları için vergi avantajı sağlıyor. Bu stratejinin ise iki avantajı var. Birincisi çeşitlendirilmiş ve dağılımın sağlandığı bir portföy, emeklilikte risklere karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda farklı hesaplar ve varlıklara sahip olmak, tek bir alanda yoğunlaşmamanıza imkan tanıyor.

13. Çeşitlendirme

Hisseler, tahviller ve fonlara yatırım yapmak servetinizi inşa etmek için iyi bir yöntem. Ancak her şey burada bitmiyor. Servetiniz artarken emlak, altın, hatta sanat eserlerine yatırım yapmak, servetinizi güvence altına almanızı sağlayabilir. Bu yatırımların maliyeti yüksek olduğu gibi, paraya çevrilmesi de daha uzun zaman alıyor. Ancak bu varlıklar, piyasa dalgalanmalarından büyük oranda koruma sağlıyor.