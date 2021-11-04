banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi
Galatasaray’da tek değişiklik
Galatasaray’da tek değişiklik
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!

Zenginler paralarını nasıl kazandı? İşte zenginlerin sakladığı 13 para sırrı...

Piyangoyu kazanarak ya da şansınızın yaver gittiği bir yatırım yaparak tek seferde milyoner olma şansı oldukça düşük. Zenginler de bir günde servetlerini kazanmadı. İşte zenginlerin para sırları.

Güncel 04.11.2021, 20:53 04.11.2021, 21:07
Zenginler paralarını nasıl kazandı? İşte zenginlerin sakladığı 13 para sırrı...

Piyangoyu kazanmak ya da şansınızın çok yaver gittiği bir yatırım yapmak, kısa sürede zengin olmanızı sağlayabilir. Ancak bu imkansız olmasa da oldukça düşük ihtimalli. Milyonerlerin birçoğu servetlerini kısa sürede elde etmedi. Servetlerini finansal planlama, uzman tavsiyesi, finansal okur yazarlık ve hedef belirleyerek elde ediyorlar. İşte Forbes’a göre zenginlerin para hakkında bilmenizi istemediği 13 gerçek.

1. Başlangıcın sırrı hedef belirlemek

Servet öznel bir terim. Yıllık 25 bin dolar kazançla yaşayan bir kişi için 1 milyon dolarlık bir ev çok büyük bir zenginlik olarak görünebilir. Ancak yılda bir milyon dolar geliri olan bir kişi için 100 milyon dolarlık bir ev ve pahalı arabalarla dolu bir garaj zenginlik olabilir. Algıdaki ve değerlerdeki bu tutarsızlık, servetin sizin için ne anlama geldiğini belirleme konusunun önemine işaret ediyor. Hedefinizi belirleyerek, bu hedefe ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini araştırmanız gerekiyor.

2. Harcamalarınızı hedeflerinizle paralel gerçekleştirin

Servetinizi artırırken, harcamalarınızı da hedeflerinize paralel bir şekilde gerçekleştirin. Hedeflerinizin ne olduğunu düşünün ve kaynaklarınızı sizin için değeri olmayan alanlarda harcamaktan kaçının. Eğitim, hobileriniz, istekleriniz ve hedefleriniz için harcama yapın. Örneğin pahalı bir otomobil almak yerine, kira geliri sağlayacak bir emlak yatırımı yapabilirsiniz.

3. Güçlü bir birikim stratejisi oluşturun

Birikim stratejisi finansal durumunuz için koruma sağlar ve likiditenizi artırır. Hedefiniz her ay gelirinizin %15 ila %20’lik bölümünü birikimlerinize ayırmak uzun vadede fayda sağlayacak. Bu birikimlerin devamlılığını sağlamak için her ay hesabınızdan birikim hesabınıza otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bunun haricinde daha küçük ve birikim hesabınızdan ayrı olan bir acil durum fonunuz da olmalı. Beklenmedik masrafları buradan karşılayabilirsiniz. Bunun için ise acil durum fonunda 6 ila 12 aylık giderinizi bulundurmayı düşünebilirsiniz.

4. Harcamalarınızı kısın

Pahalı bir hayat sürmek, zenginliğin göstergesidir diyebilirsiniz. Ancak gerçekte birçok “zengin” insan, zengin görünmek için borç içinde yüzüyor. Gerçek zenginler ise genellikle akıllıca harcama yapıyor, yatırımlarına yöneliyor ve ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlar. Zengin görünme arzusu hedeflerinize ulaşmanıza engel oluyor ve paranızı gereksiz alanlara harcamanıza neden oluyor.

5. Uzmanlarla çalışın

Zenginlerin en büyük sırlarından bir tanesi de para ve yatırım konusunda bilgi sahibi olmamaları. Zenginler, paralarını yönetmeleri için uzmanlara yöneliyor. Örneğin bir finansal danışman getiri elde edebileceğiniz yeni alanlara işaret edebilir. Bir uzmanla çalışmanın maliyeti ilk aşamada yüksek görünse de, uzun vadede başarı şansınızı artırır.

6. Kendiniz için çalışın

Zengin olmanın en iyi yollarından ikisi kendi işinizi yapmak ve kendi paranız yerine diğerlerinin parasını kullanmak. Bir çalışan olarak, patronunuzu zengin etmek için çalışıyorsunuz. Kendi sermayenizi kullanmak da, başarınızı sınırlıyor. Kendi işinizi kurarak ve bankalar ya da yatırımcılardan sağladığınız sermayeyle iki hedefe de ulaşabilirsiniz. Bir iş kurmak istemiyorsanız, aldığınız kredilerle emlak, borsa yatırımı yapabilirsiniz.

7. Ücretler başarıya engel

Paranızı yönetmek ya da kredinizi yapılandırmak için ücret ödediğiniz her an başka birinin zenginliğe giden yolunu finanse ediyorsunuz. Yüksek bankacılık ücretleri, yüksek faizli kredileri limit aşım ücretleri, ATM ücretleri ya da yatırım komisyonlar gibi ücretler ödemektense, ücretsiz alternatifleri araştırın.

8. Kredi kartı kullanımınızı kontrol altına alın

Kredi kartları normalde karşılayamayacağınız harcamalar yapmanıza imkan tanıyor. Ancak bunun için faiz ödüyorsunuz. Bu nedenle birçok finans uzmanı kredi kartı kullanımından kaçınılmasını tavsiye ediyor. Kredi kartı kullanıyorsanız, ödül sistemiyle çalışan kartları tavsiye edin ve yüksek faizli kart borçlarından kaçının.

9. Bağış yapın

Bağış yapmak yalnızca iyilik yapmak anlamına gelmiyor. Finansal açıdan da fayda sağlıyor. Vergi ödemelerinizi gözden geçirerek, yaptığınız bağışları vergiden düşebilirsiniz.

10. Paranız sizin için çalışsın

Kapitalizmin gerçekliklerinden bir tanesi de çok çalışmanın başarıyı getirmediği. Eğer gelir elde etmek için para karşılığında zamanınızı veriyorsanız, gelir potansiyeliniz bir haftada çalıştığınız saatlerle sınırlı demektir. Ancak zenginler kapitalizmin en karanlık sırrını biliyor: Başarıya giden yol pasif gelirlerde gizli. Pasif gelirlere borsa yatırımı yaparak, emlak satın alarak ya da bir kişinin iş planını finansa ederek ulaşabilirsiniz.

11. Zaman kaybetmeyin

Yatırım söz konusu olduğunda, en değerli varlıklardan biri de zaman. finansgundem.com'un derlemesine göre paranızı ne kadar erken yatırım yaparak değerlendirmeye başlarsanız, sermayeniz o kadar değerlenir. Haftada 25 dolar bile hiçbir getiri elde etmemekten daha iyidir. Çeşitliliğin sağlandığı bir porföyde alım satım yapmadan uzun vadede düzenli yatırım zengin olmanın en güvenilir yöntemlerinden bir tanesi.

12. Dağılım kilit önemde

Borsa yatırımı yaptığınızda, fonlarınızın dağılımını nasıl yaptığınız oldukça önemli. Genellikle temettü ödeyen tahvillerden bulundurmak iyi bir fikir. Aynı zamanda fonlar da emeklilik hesapları için vergi avantajı sağlıyor. Bu stratejinin ise iki avantajı var. Birincisi çeşitlendirilmiş ve dağılımın sağlandığı bir portföy, emeklilikte risklere karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda farklı hesaplar ve varlıklara sahip olmak, tek bir alanda yoğunlaşmamanıza imkan tanıyor.

13. Çeşitlendirme

Hisseler, tahviller ve fonlara yatırım yapmak servetinizi inşa etmek için iyi bir yöntem. Ancak her şey burada bitmiyor. Servetiniz artarken emlak, altın, hatta sanat eserlerine yatırım yapmak, servetinizi güvence altına almanızı sağlayabilir. Bu yatırımların maliyeti yüksek olduğu gibi, paraya çevrilmesi de daha uzun zaman alıyor. Ancak bu varlıklar, piyasa dalgalanmalarından büyük oranda koruma sağlıyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6