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Zelenskiy'nin İsrail'i öven mesajına Filistinli vatandaşın cevabı...
Ukrayna lideri Zelinskiy'nin 2021 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında: "İsrail'in gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor. Kurbanlar var. Birçok yaralı. Birçok insan trajedisi. Bütün bunlara keder ve keder olmadan bakmak mümkün değildir. İnsanların canı için tırmanışın bir an önce durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın altına Filistinli bir vatandaşın cevabı ise ders niteliğindeydi. Filistinli vatandaş Zelinskiy'e cevap olarak: "o bir komedyen o her zaman komedyen Rus jetleri Kiev, kharkiv ve Odessa'yı yerle bir etmeye başladığı zaman anlarsın" demişti.
Güncel 02.03.2022, 16:57