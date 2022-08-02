Zelenskiy'den 'tahıl koridoru' açıklaması

Dünya basınında geniş yer bulan bu gelişme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den beklenen açıklama geldi.

Gece yaptığı halka sesleniş konuşmasında bu gelişmeye değinen Ukrayna lideri tahıl sevkiyatını 'olumlu bir sinyal' olarak nitelendirdi.

Kutlama yapmak için erken olduğunu belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Şu anda her şey, başta Birleşmiş Milletler ve Türkiye olmak üzere ortakların sorumluluğunda olan girişimin güvenlik parametrelerinin uygulanmasına bağlı.'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının 'olumlu' olduğunun altını çizdi.

Peskov, 'Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz' dedi.

'Bu gelişme ile ilgili dünya liderlerinden de olumlu mesajlar geldi'

BM Genel Sekreteri Guterres, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve 'Sevkıyat, küresel gıda krizine karşı bölgede ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getirecek' değerlendirmesinde bulundu. (yenişafak)