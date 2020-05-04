Zarema'dan iyi haber geldi: Dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum...

Ekovitrin'de okuyucularının tarih yazılarıyla tanıdığı Zarema Memetova 14 günlük tedavisinin ardından iyileştiğini duyurdu. Memetova kendisini arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür etti.

İşte Zarema Memetova'nın açıklaması:

Selam Aleykum

Laboratuvar ürünü veya İlahi taktir. Sonuçta ne olursa olsun, çok tehlikeli bir hastalık. Hijyen/mesafe/maske konusunda ne kadar dikkat ederseniz edin, en küçük bir hatanızı af etmiyor. Allah'a şükürler olsun ki, sizlerin de manevi desteği ve duaları ile ben bunu atlattım. Ama hastanedeki insanların çığlıkları hala kulaklarımda.

En başta tedavi sürecim boyunca beni hiç yalnız bırakmayan, günlerce evine bile gitmeden her gün hastane kapılarında bütün ihtiyaçlarıma koşuşturan değerli kardeşlerim Elzara Sadıkova ve Elmira Kurtseyitova'ya, beni arayan, mesaj yazan, iyi dileklerini ileten, hatta unutmayıp doğum günümü kutlayan, benden dualarını hiç esirgemeyen siz değerli dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum... Allah hepimize hayırlı bir Ramazan, Mutlu bir bayram, Sağlıklı bir ömür nasip etsin.

Zarema Memetova