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Zarema'dan iyi haber geldi: Dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum...

Yazarımız Zarema Memetova koronavirüse yakalandığını duyurarak hastanede tedavi altına yatmıştı. Memetova'dan iyi haber sonunda geldi. 14 gündür tedavi altında olan genç yazar, hastalığı atlatarak aramıza döndü. Memetova "Bu çok tehlikeli bir hastalık, en ufak hatanızı affetmiyor" dedi.

Zarema'dan iyi haber geldi: Dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum...

Yazarımız Zarema Memetova koronavirüse yakalandığını duyurarak hastanede tedavi altına yatmıştı. Memetova'dan iyi haber sonunda geldi. 14 gündür tedavi altında olan genç yazar, hastalığı atlatarak aramıza döndü. Memetova "Bu çok tehlikeli bir hastalık, en ufak hatanızı affetmiyor" dedi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:16
2028 Okunma
Zarema'dan iyi haber geldi: Dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum...

Ekovitrin'de okuyucularının tarih yazılarıyla tanıdığı Zarema Memetova 14 günlük tedavisinin ardından iyileştiğini duyurdu. Memetova kendisini arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür etti. 

İşte Zarema Memetova'nın açıklaması:

Selam Aleykum 
Laboratuvar ürünü veya İlahi taktir. Sonuçta ne olursa olsun, çok tehlikeli bir hastalık. Hijyen/mesafe/maske konusunda ne kadar dikkat ederseniz edin, en küçük bir hatanızı af etmiyor.  Allah'a şükürler olsun ki, sizlerin de manevi desteği ve duaları ile ben bunu atlattım. Ama hastanedeki insanların çığlıkları hala kulaklarımda.  

En başta tedavi sürecim boyunca beni hiç yalnız bırakmayan, günlerce evine bile gitmeden her gün hastane kapılarında bütün ihtiyaçlarıma koşuşturan değerli kardeşlerim Elzara Sadıkova  ve  Elmira Kurtseyitova'ya, beni arayan, mesaj yazan, iyi dileklerini ileten, hatta unutmayıp doğum günümü kutlayan, benden dualarını hiç esirgemeyen siz değerli dostlarıma sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkür ediyorum... Allah hepimize hayırlı bir Ramazan, Mutlu bir bayram, Sağlıklı bir ömür nasip etsin. 

Zarema Memetova

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