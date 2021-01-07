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Zaman'ın eski yazarından çarpıcı itiraf

2018 yılında ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen ve daha sonrasında tahliye olan Zaman yazarı Ahmet Turan Alkan, yeni yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Güncel 07.01.2021, 11:48
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Zaman'ın eski yazarından çarpıcı itiraf

Alkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den helallik isteyerek, “FETÖ' nün bir terör örgütü olduğuna ancak, o mel'un 15 Temmuz darbesi'nden sonra görebildim. Olup bitenlerin hemen ardında, kökü ve ucu Atlantik ötesine doğru uzanan, mahiyeti belirsiz, gölgeli insanlardan müteşekkil yarı mistik, alçak ve yılan gibi dessas bir örgüt vardı. O cerbezesine güvenen ağlak adamın ve avânesinin artık bu topraklarda geleceği yok. Dış mihrakların pençesinde bir avuç gafil rehine durumundalar” sözlerine yer verdi.

'İtiraf ederim ki uyanamadım'

Ahmet Turan Alkan, bazı Zaman gazetesi yazarlarıyla birlikte 2016 yılında gözaltına alınmış ve 2018 yılında ‘FETÖ üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkûm edilmişti. Alkan tahliyesinin ardından uzun zaman sonra bir yazı kaleme alarak, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ve örgüt üyeleri hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yazısında yaşananlar karşısında uyanamadığını itiraf eden Alkan, “Ülkeyi ve toplumsal huzuru altüst eden fitne-fücur fırıldakları esnasında gazete yöneticilerinin birer ikişer yurtdışına “tüymeleri” beni uyarmalıydı. İtiraf ederim ki uyanamadım. Yazıyla uğraşanlar bilir; şehvet-i kelâm diye bir budalalık türü vardır. Bir de “nükte yapma hırsı”. Yazarlık hayatımda bu iki benlik girdabına kapıldığım zamanlar, bu “şevkle” incittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler oldu ki bunlar meyanında Reisicumhurumuz ve sayın Devlet Bahçeli de var maalesef. Bunlar bir yazar için zihinde iyi tadlar bırakan şeyler değil; şimdi hatırladıkça hicab ediyor, kendilerinden helâllik diliyorum” sözlerine yer verdi.

'Olup bitenlerin hemen ardında, alçak ve yılan gibi dessas bir örgüt vardı'

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna ancak, o mel'un 15 Temmuz darbesi'nden sonra görebildiğini belirten Alkan, “Olup bitenlerin hemen ardında, kökü ve ucu Atlantik ötesine doğru uzanan, mahiyeti belirsiz, gölgeli insanlardan müteşekkil yarı mistik, alçak ve yılan gibi dessas bir örgüt vardı. Devletin içine yuvalanmış her seviyede binlerce bürokratın varlık sebebi darbeden sonra su yüzüne çıktı, komplo âşikâr oldu. Kendini bir “Sivil toplum hareketi” diye takdim eden FETÖ, tam aksine bütün kurum ve birimleriyle devleti sinsice ele geçirme hesabı yürüten ikiyüzlü ve tehlikeli bir örgüt. Kibirli, dünyaperest, çıkarcı, faydacı ve zalim bir şer şebekesi. Meşru devlet ve hükümet uzuvlarına karşı riyakâr tuzak tertipleyip, Türkiye'yi bazı dış güçlerin hesabına yeniden dizayn ederken suçüstü yakalandılar. Atlantik ötesinden kerâmet umanlar kötü yanılıyor. O cerbezesine güvenen ağlak adamın ve avânesinin artık bu topraklarda geleceği yok. Dış mihrakların pençesinde bir avuç gafil rehine durumundalar” açıklamasına yer verdi.

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