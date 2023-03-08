Yüzyılın Seferberliğinde Konya Başı çekiyor! 1 Ayda Neler Yapıldı Neler...

Türkiye, 1 ay önce tarihinin en büyük felaketi ile karşılaştı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı deprem, ülkenin güneyindeki 11 ili enkaza çevirdi. Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu. Geçen zamana rağmen bölgede hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkaza döne şehirlerin yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele veriliyor. Devletin tüm kurumları, bakanlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllüler ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.

Konya Belediyesi yaraları sarıyor

Öte yandan depremin ardından vakit kaybetmeden bölgenin yardımına koşan belediyelerden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi oldu.Afetten önemli ölçüde etkilenen Hatay'da yaraları saran Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin hemen ardından ulaştıkları Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Su sorunu için mücadele ediliyor

Aynı zamanda altyapı, lojistik, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmaları da sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Altay, Hatay’ın su sorununu çözmek için de depremin ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma başlattıklarını vurguladı.

"310 KOSKİ personelimiz bölgeye gönderildi"

Deprem sonrası bir aylık süreçte KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgileri paylaşan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Depremin ilk gününden itibaren toplamda 310 KOSKİ personelimiz belirli değişim periyodlarıyla bölgeye gönderildi. KOSKİ bünyesinde çalışma yapacak ilk ekiplerimiz depremin olduğu gün 6 Şubat’ta Hatay’a ulaştı. Aynı gün arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde enerji ihtiyacını karşılamak üzere 6 adet jeneratörün kurulumu yapıldı.



Yine 6 Şubat gecesinde yaklaşık 1 kilometrekareyi aydınlatabilen ışık kulesi de Hatay'a ulaştırıldı. 7 Şubat’ta arama-kurtarma faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla 2 adet vinç, 2 adet akustik dinleme aracı ve 2 adet paletli ekskavatör ile 9.000 koli içme suyu bölgeye gönderildi.

"Serinyol’daki kuyuları aktif hale getirmek için çalışmalar yaptık"

Hatay Su Kanalizasyon İdaresi’nden şehrin içme suyu temin bölgeleri ve şebekenin durumuyla ilgili depremin ikinci günü bilgi alınmaya başlandığını aktaran Başkan Altay, sözlerine şöyle devam etti:

Takip eden süreçte; İskenderun, Antakya ve Samandağ ilçelerinin şehir şebeke krokilerini oluşturarak yol haritamızı belirledik. Hatay’ın 2 su besleme kaynağının olduğunu, bunlardan birinin Serinyol’da bulunan kuyular aracılığı ile temin edildiğini, diğerinin ise Karaçay barajdan temin edilen su olduğunu tespit ettik. Bu iki kaynaktan gelen suyun şehrin üst noktasında bulunan biri 5.000 metreküp, diğeri 10.000 metreküp olan 2 farklı depoda toplanarak buradan şehrin tamamına dağıtıldığını öğrendik. Elektriğin olmaması sebebiyle ilk etapta arıtma tesisi çalıştırılamayacağından baraj yerine Serinyol’daki kuyuları aktif hale getirmek için çalışmalar yaptık.



Çok kısa bir süre sonra bir kuyuyu jeneratörle çalıştırarak Konya Büyükşehir Belediyemize ait 18 su tankeri ile acil su ihtiyacını karşılamaya başladık. Aynı bölgede toplamda 7 sondaj kuyusunu devreye aldık. Devam eden süreçte kuyu hatlarında meydana gelen arızalar ekiplerimiz tarafından ivedilikle giderildi. Kuyulardan temin edilen sular bir depoda toplanıp, daha sonra büyük bir pompa istasyonu aracılığıyla su basılacağından büyük pompa istasyonundaki elektrik arızaları İller Bankası ekipleri ile birlikte giderilerek pompa istasyonunu şebekeye su vermeye hazır hale getirdik.

"Güneş paneli sistemleri entegre ettik"

Altay'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Bu tankların dolumuna periyodik olarak devam ediyoruz. Su depolarında sağlıklı klorlama yapılabilmesi ve elektronik sistemlerin çalışabilmesi amacıyla güneş paneli sistemleri entegre ettik. Bölgeye enerjinin gelmesiyle arıtma tesisine de su alındı fakat şehre gelen isale hattında önemli arızalar meydana geldi. Bu arızaları da gidererek şehir merkezinde bulunan 2 depoya su verilmesini sağladık.

"Şehrin alt ve üst yapılarını onarıyoruz"

KOSKİCBS ile Hatay’ın su ve kanalizasyon şebeke hatlarını ve vanaları dijital ortamda tespit ederek daha hızlı müdahale etme ve ilgili kurumlarla paylaşma imkânına sahip olduk. Bu sayede tahrip olan şehrin alt ve üst yapılarını, çok daha hızlı bir şekilde onarıyoruz.

"Serinyol, Samandağ ve İskenderun’da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı"

Lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Şehrin önemli su kaynaklarından olan Serinyol'daki 2. bir kuyuyu da devreye alarak 2 farklı dolum istasyonundan belediyemiz, diğer kamu kurumlarının tankerleri ve vatandaşların tankerlerine su vermeye başladık. Serinyol, Samandağ ve İskenderun’da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bu ilçelerde ana boruların ve vanaların bakım onarım işlemleri başta olmak üzere pek çok altyapı sorununu giderdik. Şehre su verildi. Ancak şebekede muhtelif yerlerde arızalar meydana geldiği için Antakya ve Defne ilçelerinde ise hat onarımlarına devam ediyoruz.

"Tankerler ile 2 bin 430 sefer yaparak su dağıtımı gerçekleştiriyoruz"

Ayrıca 4.500 metre kanalizasyon hattının yapımı ile 453 adet fosseptik çekimi de tamamlandı. İleri teknoloji kayıp kaçak tespit cihazları kullanarak Serinyol-Hatay arasında bulunan 500 mm’lik ana çelik borunun baypas işlemini yaptık. İskenderun Azganlık İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yeniden devreye alınması için DSİ Bölge Müdürlüğü, İller Bankası ve HATSU Genel Müdürlüğü ekipleri ile çalışmalara başladık. Kuyuların devreye alınmasıyla birlikte bölgede bulunan tankerler ile 2 bin 430 sefer yaparak afetzedeler başta olmak üzere, arama-kurtarma ekipleri ve mahallelere su dağıtımı gerçekleştiriyoruz.

"Hatay merkeze temiz su çeşmeleri yerleştiriyoruz"

Şu ana kadar 25 sokak çeşmesini kullanıma sunduk ve yenilerini yerleştirmeye devam ediyoruz. AFAD tarafından kurulan çadır kentler için altyapı çalışmaları yapıyor ve su depoları yerleştiriyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay Kömür İşletmeleri Çadır Kenti, KYK Yurtları, Hatay Göç İdaresi ve Serinyol Jandarma'ya KOSKİ ekiplerimiz tarafından temiz su sağlandı ve kanalizasyon atıkları temizlendi. Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Adli Tıp Kurumu’nun bazı binalarının bodrum katlarına dolan sular tahliye edildi ve patlak boruların arızaları giderildi. Yine Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yapılacak kanal bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor.



Hatay Bölge Trafik Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekât Merkezi’nin su ve kanalizasyon bağlantılarını da tamamladık. 1.800 kişilik Polis Özel Harekat Merkezi Çadır Kentinin içme suyu kuyusu devreye alındı. Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi’ndeki çadır kentte sıfırdan 600 metre su, 600 metre kanalizasyon şebekesi yaptık, 200 metre yeni su şebekesi yapımına devam ediyoruz. Deprem gününden itibaren tüm Beysu üretimimizi Hatay’a gönderdik. Şu ana kadar 48 tır ile 1 milyon 70 bin adet paketli içme suyu Hatay’a ulaştı.

646 seyyar tuvalet ve 229 kabin ile duş hizmeti

Maşuklu Mahallesi’nde bulunan 1.500 metreküplük depoya su iletimi sağlayan 300 mm çapındaki çelik boru arızasını giderdiklerini bu sayede yaklaşık 80 lt/sn. suyun Hataylılara ulaştırıldığı bilgisini de paylaşan Başkan Altay, KOSKİ ekiplerinin Hatay’ın su sorununu tamamen çözmek için gece gündüz çalıştığını sözlerine ekledi.

Hatay’ın birçok farklı noktasında elektrik arızalarına da müdahale eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 646 seyyar tuvalet ve 229 kabin ile de duş hizmeti vermeye devam ediyor.