Yüzde 30 büyüme hedefleyen Schunk Türkiye Körfez ülkelerini markajına aldı

Dünya çapında 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve robotlu otomasyon ekipmanları, CNC tezgah iş parçası bağlama sistemleri ve takım tutucuları pazarında dünya lideri olan Schunk, Ortadoğu’nun merkez üssü olarak seçtiği Türkiye’de 2021 yılında yüzde 30 büyüme hedefliyor. Otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere havacılık, savunma sanayi, plastik gibi çok sayıda sektöre çözüm sunan Schunk Türkiye, yeni yıl itibariyle kritik endüstriler olan gıda ve medikal sektörünü de markajına aldı. Türkiye genelinde faaliyet alanını daha da artırmayı hedefleyen şirket, güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Körfez ülkelerine de odaklanmayı planlıyor. İstikrarlı büyümesi ile Schunk global içindeki payını her geçen gün artıran Schunk Türkiye, uzun vadede Türkiye’de üretim yapan bir şirket olmayı hedefliyor.

Robotlu otomasyon ekipmanları, CNC tezgah iş parçası bağlama sistemleri ve takım tutucuları pazarında dünya lideri olan Schunk, Türkiye’deki istikrarlı büyümesine artan bir ivmeyle devam ederek 2021 yılında yüzde 30'luk bir büyüme hedefliyor. Şirketin 2021 yılı hedeflerini açıklayan Schunk Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Emre Sönmez; “Schunk Türkiye olarak son 5 yıldır ortalama yüzde 30 büyüme sağlıyoruz ve gösterdiğimiz bu başarıdan dolayı Schunk global tarafından 2015 yılında Ortadoğu’nun merkez üssü seçildik. Sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeyi ve yüzde 30’luk büyüme başarımızı bu yıl da korumayı amaçlıyoruz. 2021 yılında Türkiye genelinde yayılımımızı artırmakla birlikte yeni bayi ağlarımız aracılığıyla güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Körfez ülkelerinde de yoğunlaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanında dünya lideri olan markamızın ürün ve hizmetlerini her yıl olduğu gibi geliştirmeye ve müşterilerimize satış sonrası teknik servis için en verimli şekilde hizmet vermeye odaklanacağız. Schunk Türkiye olarak Schunk global içerisindeki payımızı daha da artırarak uzun vadede Türkiye'de üretim yapan bir şirket konumuna gelmeyi hedefliyoruz“ dedi.

Gıda ve medikal sektörünü markajına aldı

Şirket olarak “takım tutucu ve iş parçası bağlama sistemleri” ve “otomasyon’’ olmak üzere iki ayrı ana faaliyet alanında hizmet verdiklerini ifade eden Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ağırlıklı olarak otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren firmalara çözümler sunuyoruz. Havacılık ve savunma sanayi gibi çok sayıda sektördeki faaliyetlerimizi artırma hedefimizin yanı sıra farklı sektörlere de odaklanıyoruz. Bu bağlamda, 2021 yılında çok kritik iki sektör olan gıda ve medikal sektörünü markajımıza aldık. Ek olarak, plastik sektörüne yönelik ürünlerimizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca dijitalleşmeyle birlikte artan mobilitenin etkisiyle elektrikli araçların yaygınlaşmasından dolayı battery-pack üretimini ve montajını da destekleyecek ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz.’’

Ürün ve hizmetlerini hızla dijitalleştiriyor

Schunk olarak COVID-19 pandemisinde dijital dönüşümü çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Emre Sönmez; “Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyor, ürün ve hizmetlerimizi dünyaya uygun şekilde hızla dijitalleştiriyoruz. Bu noktada; kullanıcılarımızın ürün uygulamalarını geliştirmek ve ürün testleri yapmak için CoLab’ı ve üreticilerin bir kamera sistemi vasıtasıyla merkeze bağlanarak talaşlı imalattaki işleme proseslerini izleyip bilgi alabilecekleri Technical Center’ı (Teknik Merkez) kurduk. Ek olarak, ‘Dijital Uygulama Merkezi’ aracılığıyla müşterilerimize benzer uygulamaları gösterebiliyor ve böylece diğer uygulamalardan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda düzenli olarak eğitimler gerçekleştiriyor ve yeniliklerimizle ilgili müşterilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Şirket olarak, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürün ve çözümler geliştirmeye devam ederek sanayicilerimize yüksek katma değer sunmayı sürdüreceğiz’’ diyerek sözlerini tamamladı.