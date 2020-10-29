Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Pandemi önlemleri altında yapılam kutlamalara vatandaşlar da büyük katılım gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı`nın 97`nci yıl dönümü dolayısıyla bir çok etkinlik yapıldı.