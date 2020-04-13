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Yurtdışından gelen gemilerle temas kurulmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemiyle temas kurulmayacağını bildirdi.

Yurtdışından gelen gemilerle temas kurulmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemiyle temas kurulmayacağını bildirdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:26
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Yurtdışından gelen gemilerle temas kurulmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemiyle temas kurulmayacağını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderdiklerini bildirdi.

Yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemiyle temas kurulmayacağını belirten Kurum, şunları kaydetti:

''Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlarla temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurtiçindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.''

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