Yunanistan bir göçmeni daha öldürdü

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

KOMİSYON ÜYELERİ ŞAHİT OLDU

Açıklamanın devamında ise "Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur. Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Yunanistan'ın göçmenlere sert müdahalesinde geçtiğimiz günlerde 2 kişi hayatını kaybetmişti.



BAKAN SOYLU: YUNANİSTAN'I AVRUPA ŞIMARTIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir göçmenin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı"

YARALILAR DHA'YA KONUŞTU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin sabah saatlerinde sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'KOLUMDAN VE AYAĞIMDAN YARALANDIM'

Yaralılardan İranlı Adel Jaberi, "Biz beş gündür orada oturuyoruz. Sınıra gittik açmadılar, gaz bombası attılar. Diğer tarafa geldik. Açık alan olduğu için baktılar ki gaz bombası etkilemiyor, herkes kaçmıyor, ateş açtılar. Kaçarken ayağımdan vurdu. Bir arkadaşımı vurmuştu, onu kaldırırken elimden vurdu. Kolumdan ve ayağımdan yaralandım. Arkadaşım da yere düştü" diye konuştu.

'MERMİYLE SALDIRMAYA BAŞLADILAR'

Bacağından yaralanan Afganistanlı Aladdin Nizami de "Sınırdan o tarafa geçmeye çalışıyorduk. Yunan polisleri karşımızdaydı. Hiç tepki vermeden hemen saldırmaya başladılar mermiyle. Ayağıma mermi geldi. 10 dakika boyunca yürümeye çalıştım. Beni yakalayıp, tekmeyle ayağıma vurdular" dedi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaralıları ziyaret ederken, Trakya Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan yaptığı açıklamada, "29 Şubat'tan günümüze kadar toplam 27 göçmen, acil servimize başvudu. Bunlardan 6'sı bugün geldi. Biri olay yerinde vefat etmişti. 5'inin ise acil serviste takip ve tedavileri devam ediyor. Bir hastamızın kafatasında kırık, içinde de kurşun bulunuyor. 2 hastamızda ateşli silah yaralanmasına ait lezyonlar var. Bir hastamızın darba bağlı burnunda kırık mevcut. Diğer hastanın ise kolunda metal içerikli parçalar vardı çıkardık" dedi.