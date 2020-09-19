Yunan Gazetesinin Manşeti Kriz Yarattı: Büyükelçi Bakanlığa Çağırıldı

Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı manşetle ilgili olarak açıklama yaptı.

"Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir" diyen Çavuşoğlu, devamında "Ama hakaret, küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olanı yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye ile olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan'a hakaret eden başlığın üstünde de "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan'ın nasıl cevap vermesi gerekirdi" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadeleri kınadığını açıklamıştı:

Türkiye - Yunanistan gerilimi

Türkiye'nin Oruç Reis ile ağustos ayının ikinci haftasından bu yana Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak ettiği bölgelerde araştırma yapması Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında büyük gerginliğe neden olmuş, Türkiye'yi sert şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB) de Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki araştırma faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu iddia ediyordu.

İddiaları geri çeviren Türk hükümeti ise araştırma yapılan bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına dahil olduğunu savunuyordu.