Yüksek besin değeriyle tam bir şifa kaynağı ! fiyatı duyanları şaşkına çeviriyor

Safranın Latince adı Crocus Sativus'tur ve yetiştirilmesi zor olsa da çok yönlü bir bitkidir. Başta tıp dünyası olmak üzere kozmetik ve tekstil gibi birçok alanda kullanılan safran, sıklıkla sofralarda da kendine yer buluyor. Bu bitkinin besin değeri ile kanser başta olmak üzere birçok sağlık sorununu desteklediği ve destekleyici amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Şifa deposu İspanyol safranının kilosu 15 bin lirayı geçerken, vatandaşlar daha çok gram olarak almayı tercih ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktar Koray Özkılıç, İspanyol safranının yetiştirilmesi ve toplanmasının oldukça zor ve zaman aldığını belirtti.

“10 GRAMI 150 LİRA DEĞERİNDE”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktar Koray Özkılıç, İspanyol safranının yetiştirilmesi ve toplanmasının oldukça zor olduğunu belirtti.

“Safran bitkisi özel ve nazik bir bitkidir. Çok fazla çıkan bir bitki değil. Toplanması da zahmetli ve meşakkatlidir. Kalp damarlarını yumuşatmada ve korumada büyük etkisi vardır. Bu sebeple şifa için kullanılır. İlaçların ana maddesi olarak kullanılır. Lüks mutfaklarda, restoranlarda yemeklere lezzet verici olarak kullanılır. Çay bardağında suyun içine iki üç tane atıp bekledikten sonra içebilirsin. Çok az çıktığı için fiyat bu kadar pahalı. Üretimi çok olan bir şey değil. Kilosu 15 bin liradan satılıyor. Genelde 10 gram şeklinde satılıyor. 10 gramı 150 lira değerinde. Genelde bilen biliyor. Herkesin hemen alıp tüketebileceği bir şey değil.”