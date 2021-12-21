YouTuber ve Uygulama Geliştiricilere İyi Haber: KDV Ödemeyecekler!

Geçtiğimiz haftalarda YouTuberlar gibi internette her türlü içerik üreten kişilerin ve uygulama geliştiricilerini yakından ilgilendiren bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeye göre ‘sosyal ağ sağlayıcılar üzerinde’ içerik üreten kişiler, yıllık geliri 650 bin TL altında olması durumunda %15, bunun üzerinde bir vergi elde edeni ise %40’a kadar vergi uygulanacak şekildeydi.

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’yle birlikteyse içerik üreticilerinin ve uygulama geliştiricilerini yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte içerik üreticileri ve uygulama geliştiricileri, KDV’den (Katma Değer Vergisi) istisna edildi.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

“3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.”

Buna göre,

“1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerinelektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.”