Youtuber Oğuzhan Uğur'a "Afgan mülteci" videosu sebebiyle soruşturma açıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

Dilekçede, Oğuzhan Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayınlanan "P!NÇ" isimli programının fragmanında, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği belirtildi.

Uğur'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen dilekçede, "Uğur, ırkçılık ve ayrımcılık yaparak, ülkemizce imza atılan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasaklanmış olan insanlık suçu işlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapan Gazeteci Hasret Yıldırım, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle ve İslam ile alay edildiğini söyledi.

"ÖZRÜN ÜZERİNE DAHA BÜYÜK KABAHAT İŞLEMİŞTİR"

Bu fiili kınamak üzere buraya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu şahıs yaptığı açıklamada, 'Bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir" dedi.

Suç duyurusunda bulunanlardan Erdal Tek ise İslami değerlerle dalga geçmenin hoş karşılanmadığını, insanların birbirine saygıyı yitirmemesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurularını işleme koyarak, Uğur hakkında soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Oğuzhan Uğur, YouTube'daki programının yeni sezon fragmanında Türkiye'deki Afgan sığınmacılara da yer verdi. Sosyal medyayı adeta ikiye bölen ünlü fenomene bir kesim tepki gösterirken, pek çok kullanıcı ise destek veren mesajlar gönderdi. Tepki verenlerin bir kısmının "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçladığı Uğur, "Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması, dünya çapında endişe verici bir insani kriz oluşturdu. Ülkeden kaçanların havaalanına akın ettikleri ve uçakların iniş takımlarında dahi yolculuk etmeyi göze aldıkları görüntüler uzun süre gündemden düşmemişti. Suriyelilerden sonra Afganların da Türkiye'ye akın etmesi, ülkemizdeki en önemli gündem konularının başında geliyor.

TANITIM FRAGMANINA AFGANLAR DAMGA VURDU

Youtube'da yaptığı "P!NÇ" programı ile gündeme dair olayları yorumlayan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, yeni sezonunun tanıtım fragmanını kendi hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Videoda Türkiye'ye gelen Afganların çok fazla olmasını ve davranış biçimlerini, kendine has bir üslupla işleyen ünlü isim, adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

TEPKİLERE MARUZ KALDI

Oğuzhan Uğur'un bu videosunu dine hakaret olarak algılayan birçok kullanıcı, kendisini "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçlarken, önemli bir kesim ise sosyal medya fenomenine destek verdi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN TEPKİLERE YANIT

Tepkileri anlamsız bulan Uğur ise daha sonrasında şu paylaşımda bulundu:

"Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki "din düşmanlığı" olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata."

TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU, DESTEK VEREN DE

İşte Oğuzhan Uğur'a gelen olumlu ve olumsuz tepkilerin öne çıkanları: