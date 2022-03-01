Youtube, Amerika'da yayın yapan Türk toplumu televizyonu TASC TV'yi engelledi

Youtube'nin uyguladığı cezanın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Yüzbinlerce izleyici kitlesine sahip olan Youtube kanalı TASC TV Amerika başta olmak üzere tüm dünyada popülaritesi yüksek bir yayın organı. Karara tepkiler sürerken, kanal yetkilileri de yaptıkları açaklımada daha önce de bu tür uygulamalara maruz kaldıklarını ifade ederken, Ermeni ve Fetö lobisinin önemli bir etkisi olduğunu ileri sürdü.