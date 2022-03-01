Son Dakika
Rusya’nın operasyonu sonrasında mahsur kalan Ukraynalı turistler ve futbolcular Türkiye’nin misafiri
Youtube, Amerika'da yayın yapan Türk toplumu televizyonu TASC TV'yi engelledi
ABD’de Ermeni lobisi ve FETÖ’nün baskılarıyla Amerika'daki Türk toplumunun televizyon kanalı TASC TV YouTube kanalına saldırı düzenlendi. YouTube 1915 Ermeni Soykırımı ve Hocalı Soykırımı yayınları nedeniyle TASC TV’ye canlı yayın kesme cezası verdi.
Güncel 01.03.2022, 12:28
Youtube'nin uyguladığı cezanın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Yüzbinlerce izleyici kitlesine sahip olan Youtube kanalı TASC TV Amerika başta olmak üzere tüm dünyada popülaritesi yüksek bir yayın organı. Karara tepkiler sürerken, kanal yetkilileri de yaptıkları açaklımada daha önce de bu tür uygulamalara maruz kaldıklarını ifade ederken, Ermeni ve Fetö lobisinin önemli bir etkisi olduğunu ileri sürdü.