Yönetmelik yürürlüğe girdi: Trans yağ oranı artık yüzde 2’yi geçemeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik ile tüm gıda ürünlerinde trans yağ oranı yüzde 2’nin üzerine çıkamayacak. Düzenleme 31 Aralık 2020 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 hedefini 16 yıl önce yakalamıştık

Tüm gıda ürünlerinde trans yağ limitinin kabul edilebilir seviye olan yüzde 2’ye indirilmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) trans yağlara karşı başlattığı küresel kampanyayla tüm ülkelere, gıdalardaki trans yağ limitini yüzde 2’ye indirmeleri için 2023 hedefini koymuştu. Ülkemizde hâlihazırda MÜMSAD öncülüğünde bundan 13 sene önce başlatılan gönüllü uygulamayla margarinlerde trans yağsız üretime geçilmişti. Bu gönüllü girişimle Türkiye; ABD’den 11, Kanada’dan 13 ve AB’den 14 yıl ileride olup Dünya Sağlık Örgütü’nün koyduğu 2023 hedefini 16 yıl önce yakalamıştı. Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın hazırladığı yönetmelik ile trans yağ oranı tüm gıdalar için WHO’nun işaret ettiği güvenli seviyede olacak. Bu düzenlemenin AB’den 3 ay önce yürülüğe girdiğinin de altını çizmeliyim” dedi.

Türkiye, en iyi örnekler arasında gösteriliyor

Batı Avrupa ülkelerinin bir kısmının kendi düzenlemeleri olsa da Doğu Avrupa’daki birçok üründe hala yüksek oranda trans yağlara rastlamanın mümkün olduğunu kaydeden Ebru Akdağ, “Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre, örgütün 2023 hedefine uyan 58 ülke endüstriyel trans yağ kullanımına kısıtlama getirirken, 100'den fazla ülkenin gıda ürünlerindeki trans yağı azaltmak için hala önlemler alması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerini başarıyla uygulayan ülkelerden Türkiye, ‘en iyi örnekler’ arasında gösteriliyor” diye konuştu.