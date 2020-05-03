Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

'Yoksulların doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan yoksul hastaları tedavi ettiği için 16 yıl önce Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'Yoksulların doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan yoksul hastaları tedavi ettiği için 16 yıl önce Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:30
2007 Okunma
'Yoksulların doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen isimlerinden Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Acı haberi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek resmi Twitter hesabından duyurdu.

"BİR DEĞERLİ HOCAMIZI DAHA KAYBETTİK"

Tükek, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

"1 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI"

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan yoksul hastaları tedavi ettiği için 16 yıl önce Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Döngeloğlu ailesine taziye telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Döngeloğlu ailesine taziye telefonu!
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aramızda 36 bin hayalet var
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aramızda 36 bin hayalet var
Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti
Mevsimlik işçiler için yol haritası
Mevsimlik işçiler için yol haritası
Prof. Dr. Altaş: 'AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilir'
Prof. Dr. Altaş: 'AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilir'
Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı
Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı
Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
Bedrettin Dalan'ın konuşması paylaşım rekorları kırıyor: Almanların, Fransızların böyle bir tarihi yok
Bedrettin Dalan'ın konuşması paylaşım rekorları kırıyor: Almanların, Fransızların böyle bir tarihi yok
Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı
Sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı
İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış
İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı yerine getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı yerine getirildi
Çay işçiliğinin yevmiyesi artınca bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi artınca bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Kemal Kılıçdaroğlu: "1 Mayısları sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağız"
Kemal Kılıçdaroğlu: "1 Mayısları sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağız"
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki 25 kişi gözaltına alındı
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki 25 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Bakan Soylu'dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı
Bakan Soylu'dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı
Giovane Gentile VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı
Giovane Gentile VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim