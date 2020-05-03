'Yoksulların doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen isimlerinden Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Acı haberi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek resmi Twitter hesabından duyurdu.

"BİR DEĞERLİ HOCAMIZI DAHA KAYBETTİK"

Tükek, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

"1 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI"

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan yoksul hastaları tedavi ettiği için 16 yıl önce Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı.