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YÖK Başkanı açıkladı: Bahar Dönemi evde geçecek! YKS ne zaman?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." açıklamasını yaptı. Saraç, 2020 YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek." diyen Saraç, "Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı açıkladı: Bahar Dönemi evde geçecek! YKS ne zaman?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." açıklamasını yaptı. Saraç, 2020 YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek." diyen Saraç, "Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." ifadelerini kullandı.

26 Mart 2020 Perşembe 14:34
2016 Okunma
YÖK Başkanı açıkladı: Bahar Dönemi evde geçecek! YKS ne zaman?

Saraç, şöyle konuştu:

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."

YKS ERTELENDİ

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."

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