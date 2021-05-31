Yine bir Çiftlik Bank vakası: 12 bin kişi mağdur oldu!

Yazılım ve program geliştirerek bunları bakanlıklara ve yurt dışına ihraç ettiklerini iddia eden ‘Avapremium’ ve ‘Yadapreminyum’ isimli iki şirket, binlerce vatandaşı mağdur etti. Yüksek kâr vaadine kanan 12 bin kişinin parası âdeta buhar oldu.

Yapılan vurgunun 100 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtiliyor. SPK konuyla ilgili 27 Mayıs tarihinde suç duyurusunda bulundu.

Türkiye gazetesi'ndeki habere göre, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar ise bir araya gelerek mahkemenin yolunu tuttu. Şirketlerin internet sitelerine iki haftadır ulaşılamıyor. Mecidiyeköy’de yer alan ofisleri ise kapalı.

2018’DE KURULDULAR

Ponzi sistemine dayalı kurulan ‘avapremium’ ve ‘yadapreminyum’ isimli iki şirket, ilk olarak 2018 yılında Şişli’de yer alan Perpa Ticaret Merkezinde kuruluyor. Ticari Sicil Gazetesi’nde kurucu olarak Arjantinli Luis Abdel Salam ve Suriye uyruklu Ahmad Salem Eshany görünüyor.

Geçen yıl ise şirketin devri, Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar isimli kişilere yapılıyor. Saadet Zinciri sistemi bu tarihten itibaren başlıyor. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak öne çıkıyor.

BAKANLIKLARI KULLANDILAR

Vatandaşların güvenini kazanmak isteyen dolandırıcılar bakanlıkları da kullanıyor. Sitede yer alan projeler kısmında ‘Ulaştırma Bakanlığı’ ve ‘Sağlık Bakanlığına yazılım yapıldığı iddia ediliyor. İnternet sitesinde bakanlıkların logoları da yer alıyor. Sisteme giriş yapmayı kabul eden kişilerin evlerine kargo ile sözleşme gönderiliyor. Sözleşmede vadedilen kâr oranları açık şekilde yazıyor.

Yatırımcıların güvenini kazanmak isteyen dolandırıcılar çağrı merkezleri aracılığı ile her telefona da cevap veriyor. Ancak 3 Mart 2021 tarihinden bu yana kimseye ödeme yapılmıyor.

Şirketin ofisine giden mağdurlar ise kapıduvar ile karşılaşıyor. Edinilen bilgiye göre SPK’nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından olay mahkemeye taşındı.