Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...

Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in katıldığı bir canlı yayında yaptığı konuşma gündeme oturdu. Sağlık çalışanlarının aşılanması ve aşılama sürecini hedef alan sözleriyle eleştirilerin merkezi olan Özdil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağlıkçılar, hem Fahrettin Koca'ya hem İl Sağlık Müdürlüğüne göstermek için hepsi kolları sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar? İl Sağlık Müdürü görsün diye. Aşı nerede?"

Özdil'in sözleri üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Twitter üzerinde #YılmazÖzdilÖzürDile hastagi ile TT oldu. İşte o tepkilerden bazıları...