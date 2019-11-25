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Yılın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi

18. Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde "Yılın Üniversitesi" ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi'ne verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi adına ödülü alan rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli "Başarı iltifat görmediği yerden göç eder. Biz bu güçle çok daha güzel işler yapacağız. Ekovitrin dergisine ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi

18. Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde "Yılın Üniversitesi" ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi'ne verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi adına ödülü alan rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli "Başarı iltifat görmediği yerden göç eder. Biz bu güçle çok daha güzel işler yapacağız. Ekovitrin dergisine ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:14
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Yılın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN ÜNİVERSİTESİ: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

77 vakıf üniversitesi arasında üniversite sınavlarında en çok tercih edilen ve 42 bin öğrencisi ile 14 yılda zirveye çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi 6 bin yabancı öğrencisi ile eğitim sektöründe ihracat şampiyonu olmayı başardı. Yılın üniversitesi ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek'in elinden alan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Yadigar İzmirli, Ekovitrin ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Başarı iltifat görmediği yerden göç eder. Biz bu güçle çok daha güzel işler yapacağız." 

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