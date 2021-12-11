Yılın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende İstanbul Aydın Üniversitesi "Yılın Üniversitesi" seçildi. Ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi adına İAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'dan aldığı ödüle teşekkür eden Aydın, "Marifet iltifata tabidir derler bende üyük düşünür İbni Sina'nın sözü ile konuyu açıp kapatmak istiyorum. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Takdir edilmek ciddi bir motivasyon kaynağıdır Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi olarak gelmiş olduğumuz noktadan ülkemize öncelikle ve ardından dünyaya bilim üretmek ve üretilen bilimi eyleme dönüştürmek yolunda hızlı adımlarla yürümemiz de ciddi bir motivasyon olduğu için Ekovitrin'e ve katkısı geçen bütün arkadaşlarıma saygı ve sevgi ile teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

‘YILIN ÜNİVERSİTESİ ÖDÜLÜ’ – İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

‘Aydınlık Bir Geleceğe’ sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi, ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanan deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerine eğitim hayatları süresince verdiği kariyer planlamasının yanı sıra mezun olduktan sonra da öğrencilerinin önemli bir bölümünü işe yerleştirerek sektördeki liderliğini sürdürüyor.