Yılın Starları’na muhteşem tören!

İş ve ekonomi dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen ve Ekovitrin Medya Grubu tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu.

Yılın başarılı kişi, firma, kurum ve kuruluşları Vadistanbul Radisson Blu Hotel’den düzenlenen görkemli törenle sahiplerine verildi. 19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’nde Milli Savunma Sanayii Üstün Başarı Ödülü, Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in oldu. Ödülü Prof. Dr. İsmail Demir adına Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker’e aldı.

Ödül töreninde ‘Siyaset Onur Ödülü’ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan’a verildi.

Törende, Türkiye’nin ilk çevre bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak katılımcılar arasında yer aldı.

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