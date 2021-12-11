Yılın Starları ödülleri sahiplerini buldu: Kenan Balcı'ya 'Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü' verildi

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende verilen ödüllerden biri de 'Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü'ydü. Ödülün sahibi ise Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı oldu.

Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü'nü kazanan Kenan Balcı'nın ödülünü ise törene iştirak edememesi sebebiyle onun adına Yavuz Bülent Topalcı aldı. Ödül eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir tarafındna verildi.

‘BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ONUR ÖDÜLÜ’ – TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ KURUCUSU KENAN BALCI

Kenan Balcı, Türkiye’de balıkçılık sektöründeki faaliyetlerini sürdürürken deniz canlılarının gelecek nesillere intikali için hiçbir yerden yardım almadan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni kurdu. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin karasularında yaşayan deniz canlılarını mumyalayarak bir müzede topladı. Özellikle ilkokul öğrencileri ve yetişkinlerin ziyaret ederek saatlerce inceleme yaptığı bu müze Türkiye’de bir ilk.

Ekovitrin de sektöre adını altın harflerle yazdırmış bu ismi ‘Balıkçılık Sektörü Onur ödülü' ile ödüllendirdi.