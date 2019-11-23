Yılın starları ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

18. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde yurtiçi ve yurtdışından katılımla 23 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Yılın Bakanı’ ödülünü alırken, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’e ‘Siyaset Onur Ödülü’ takdim edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ödülünü Bakan Pekcan adına, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur aldı.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ni alan kişi, kurum ve kuruluşlar şunlar: