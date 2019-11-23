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Yılın starları ödülleri sahiplerini buldu

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ekonomi ve iş dünyasının Oscar’ı niteliğindeki ödüller bu yıl 29 kategoride verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Yılın Bakanı’ ödülünü alırken, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’e ‘Siyaset Onur Ödülü’ takdim edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ödülünü Bakan Pekcan adına, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur aldı.

Yılın starları ödülleri sahiplerini buldu

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ekonomi ve iş dünyasının Oscar’ı niteliğindeki ödüller bu yıl 29 kategoride verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Yılın Bakanı’ ödülünü alırken, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’e ‘Siyaset Onur Ödülü’ takdim edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ödülünü Bakan Pekcan adına, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur aldı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 20:10
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Yılın starları ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

18. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde yurtiçi ve yurtdışından katılımla 23 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Yılın Bakanı’ ödülünü alırken, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’e ‘Siyaset Onur Ödülü’ takdim edildi.  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ödülünü Bakan Pekcan adına, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur aldı.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.  

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ni alan kişi, kurum ve kuruluşlar şunlar:

  1. YILIN BAKANI – TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN
  2. SİYASET ONUR ÖDÜLÜ - CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK
  3. İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ – YILMAZ ULUSOY HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YILMAZ ULUSOY
  4. YILIN İŞADAMI - ÖZTEK ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÖZTEK
  5. YILIN SANAYİCİSİ - NAMET YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI FARUK KAYAR
  6. YILIN BANKASI - HALKBANK
  7. YILIN KAMU KURULUŞU - PTT
  8. YILIN VAKFI - SANİ KONUKOĞLU VAKFI
  9. YILIN ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
  10. YILIN MESLEK ÖRGÜTÜ - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ
  11. YILIN OTOMOTİV MARKASI VE İHRACATÇISI– MERCEDES-BENZ TÜRK
  12. YILIN GİRİŞİMCİSİ - ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN
  13. AVRUPA’DA YILIN İŞADAMI - YAHYA FIRAT
  14. AVRUPA’DA GIDA SEKTÖRÜNDE YILIN ŞİRKETİ – ÇİLOĞLU
  15. AVRUPA’DA YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ - LA ELEGANCE YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHU BOZKURT
  16. ORTADOĞU’DA YILIN İŞADAMI - DEWA GMBH VE DEMA MONTAJ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜNER ÇAKIROĞLU
  17. YILIN BELEDİYESİ - SİNCAN BELEDİYESİ
  18. YILIN İKLİMLENDİRME MARKASI - DAIKIN
  19. TEKNOLOJİDE YILIN ŞİRKETİ - ASTAŞ JUKİ
  20. YILIN FAİZSİZ FİNANS KURULUŞU – KATILIMEVİM
  21. HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YILIN MARKASI - DAMAT & TWEEN
  22. TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI - GÖNÜL KAHVESİ
  23. YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI - SGS TRANSİTNET
  24. ANADOLU’DA YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ - AYSEL DONDURMACI
  25. YILIN TURİZM YATIRIM ÖDÜLÜ - RADISSON BLU VADİSTANBUL
  26. MAKİNA SANAYİİNDE YILIN ŞİRKETİ - TÜRBOSAN
  27. YILIN SAĞLIK KURULUŞU - AVRASYA HOSPİTAL
  28. TURQUALITY DANIŞMALIK ÖDÜLÜ - PROGROUP
  29. YILIN DANIŞMANLIK FİRMASI - BROTHERS & PARTNERS
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