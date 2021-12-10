Yılın Starları'nda Siyaset Onur Ödülü, TC. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın oldu

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

TBMM 22. Dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan’a “Siyaset Onur Ödülü” verildi. Köksal Toptan’ın ödülünü, EKOVİTRİN Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Koçak birlikte takdim etti. Köksal Toptan törende yaptığı konuşmada Ekovitrin Yılın Starları Ödüller Jürisi tarafından kendisine layık görülen ödülü almaktan onur duyduğunu ifade ederek, Ekovitrin yönetici ve çalışanlarını tebrik etti.

Toptan, Ekovitrin dergisinin 19 yıldır sürdürdüğü ödül törenlerinin uluslararası bir niteliği olduğuna vurgu yaparak, iş ve siyaset dünyamızda başarı elde eden yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kurumların bu ödüllerle onurlandırıldığını söyledi.

‘SİYASET ONUR ÖDÜLÜ’ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ KÖKSAL TOPTAN

Köksal Toptan, 1943 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Köksal Toptan, yedek askeri hâkimlik ve serbest avukatlık yaptı. Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Türkiye Kalp Hastalıkları ve Kalp-Akciğer Nakli Vakfı, Türk-Japon Sağlık Vakfı, Topaloğlu Vakfı Kurucu Üyesidir. Türkiyem Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Hukuk alanında iki kitabı yayınlandı.

Zonguldak ve Bartın milletvekilliği görevlerinde bulundu. 43. Hükümette Devlet Bakanlığı, 49. Hükümette Millî Eğitim Bakanlığı ve 51. Hükümette Kültür Bakanlığı yaptı. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığını yürüttü. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Toptan, evli ve 3 çocuk babasıdır.