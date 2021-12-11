Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi, "Kadın Gücü" Projesi ile Opet'in oldu. Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın elinden aldı.

‘YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ’ – OPET KADIN GÜCÜ PROJESİ

Ekovitrin Jürisi, Opet’i ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülüne layık gördü.

‘OPET Kadın Gücü Projesi’, Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile OPET istasyonlarda kadın istihdamının artırılması amacıyla hayata geçen proje kapsamında OPET, her istasyonunda en az iki kadın çalışanın olmasını hedefliyor. Proje kapsamında OPET istasyonlarında çalışan kadın sayısı 3 bini aştı ve proje başlangıcından bugüne yüzde 97 artış kaydedildi.

Bugün Türkiye’nin 77 ilinde kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdam edilirken, istasyonlardaki kadın enerjisini ve emeğini artırma hedefiyle başlatılan proje ile mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesi amaçlanıyor.