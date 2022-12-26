Yılın son kabinesi toplanıyor! Erdoğan'ın paylaşacağı müjde ne?

2022'nin 24'üncü ve son kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Yılın son toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

MASADA KARADENİZ GAZI VAR

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

"PAZARTESİ YENİ MÜJDELERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz gazı "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

KABİNE SONRASI MÜJDEYİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Erzurum'da dün yaptığı açıklamanın ardından Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

EYT DE MASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA VE TERÖRLE MÜCADELE KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.

ARAÇ MUAYENESİ ÜCRETİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.