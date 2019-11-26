Yılın Sanayicisi: Faruk Kayar

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN SANAYİCİSİ: FARUK KAYAR

18. "Yılın Starları" ödüllerinde bu yıl "Yılın Sanayicisi" ödülü Namet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Kayar'ın oldu. Kayar ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek'in elinden aldı.

Gıda sektöründe Türkiye’nin en modern tesislerinde et ve et ürünleri üreten Namet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Kayar, "Biz genç sanayicileriz, ağabeylerimizi örnek alıyoruz. Bir Türk Çin Seddi'ne kadar yeter bir Türk dünyaya yeter sloganıyla yola çıktık 'Çocuğuma yedirmediğim ürünü üretmem' mantığıyla işlerimize devam ettik. Bu ülkede Nişantaşı'nda kahve içmek neyse Harran'da Mırra içmek bizim için aynı şeydir sloganıyla yürüdük. Bu topraklarda konu memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Çok zor şartlarda ihracat yapıyoruz. TİM Başkanımıza, Ekonomi Bakanımıza sesleniyorum.Tüm sanayici arkadaşlarım gerçekten kuyunun dibinden suyu çıkarıncaya kadar akla karayı seçti. Saçlarımın yarısı orada beyazladı. Üçüncü sınıf insan muamelesi görmekten artık usandık. Burada bizim yanımızda bize ağabeylik yapın, omzunuzu verin. Brezilya'da 3 dolara satılan eti biz bu topraklarda helal mantığıyla 9 dolara onların karşısına rakip olarak satıyoruz ve bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Bu heyecanımı bağışlayın, devletimiz çok güçlü bir devlet, milletimiz çok güçlü. Biz istediğimiz zaman buradan Çin Seddi'ni aşarız. Ben buna inanıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygılar sunuyorum." dedi.