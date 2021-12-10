Yılın Sanatçısı: Kerem Alışık

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Yılın Sanatçısı ödülü ise Kerem Alışık'ın oldu. Son zamanlarda Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Alışık, ödülünü teslim aldıktan sonra kısa bir konuşma da yaptı.

Alışık konuşmasında "Başarı mutlaka ödüllendiriliyor. Bu ödül de onun mutluluğu oluyor. Bu ödül bir istikrarın, bir çabanın, bir gayretin, bir emeğin ürünü. Kimse başarı merdivenlerini eli cebinde tırmanmıyor. Bunu gören ve bu teveccühü gösteren Ekovitrin ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

‘YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜ’ - KEREM ALIŞIK

1963 yılında İstanbul’da doğan Kerem Alışık, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın oğlu, Attila İlhan’ın yeğeni. Sanatla yaşayan bir ailenin içinde yetişen Kerem Alışık, her zaman kendini üç ayrı konservatuvardan mezun olmuş biri olarak tanımladı. Babasını kaybettikten sonra yapımcı Ünal Küpeli‘nin teklifi ve annesinin ısrarı ile ‘Fırtınalar’ dizisiyle oyunculuğa, bir sene sonra da Tiyatro Kedi’de Hakan Altıner’in yönettiği ‘Fehim Paşa Konağı’ adlı oyunla tiyatro sahnesine merhaba dedi. Babası Sadri Alışık’ın adını yaşatmak üzere, annesi Çolpan İlhan ile ‘Sadri Alışık Tiyatrosu’nu kurdu. Kerem Alışık, tiyatroda oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve supervisorluk görevlerini de üstlendi.

Kerem Alışık, dizi, sinema, tiyatro, reklam ve TV programlarında aktif olarak yer alıyor.