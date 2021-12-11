Yılın Sağlık Kurumu: Avicenna Hastaneler Grubu

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Yılın Sağlık Kurumu ödülü, Avicenna Hastaneler Grubu'na verildi. Ödülü Avicenna Hastaneler Grubu Genel Müdürü Dr. Tuncay Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri aldı. Aviceena'nın ödülünü eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir ve TİM Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak verdi.

‘YILIN SAĞLIK KURUMU ÖDÜLÜ’ - AVİCENNA HASTANELER GRUBU

Avicenna Hastaneler Grubu, 1992 yılından bu yana İstanbul’un köklü sağlık kuruluşlarından biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında bulunan 4 ayrı hastanesiyle hizmet veren Avicenna Hastaneler Grubu, modern tıp teknolojilerini yakından takip ediyor ve hasta memnuniyetini temel ilke haline getiriyor. Çalışkan ve dürüst ekibiyle hizmet veren hastaneler topluluğu, Türkiye’nin en iyi sağlık kuruluşlarından birisi olmak için faaliyetlerini sürdürüyor.