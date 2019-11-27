Yılın Sağlık Kuruluşu: Avrasya Hospital

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN SAĞLIK KURULUŞU: AVRASYA HOSPITAL

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Yılın Sağlık Kuruluşu" ödülü Avrasya Hospital’e verildi. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Uğurlu “Sağlık deyince akan sular duruyor. Bir zamanlar bizim ülkemizde (sağlık için) hep yurt dışına gidilirdi. Artık yurt dışından ülkemize geliniyor. Bunun arkasında meçhul kahramanlar (var). Burada ödül alan bu insanların, yurt dışından gelen insanların da katkısı var. Ama sizlerin de işinin gelişmesi için bilin ki bir ülkeye sağlık konusunda güveniyor, geliniyorsa sizin işleriniz de daha büyüyecektir. Evet 24 saat hizmet veren bir kurumuz. Her saniyesi, her anı o kadar önemli ki... Bu nedenle bunda emeği olan 1000'e yakın çalışanımızın alın terlerine, emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri tercih eden, bizlere güvenen hastalarımıza da. Onların adına bu ödülü almış oluyorum. Ayrıca gerçekten bu grubun 20 yıldan beri temsilcisi olan sizlere de yani Ekovitrin'e de teşekkür ediyorum. Türkiye'de ilk defa haberciliğin pozitif yapılmasının öncülüğünü yapan Kamuran Bey, Şeref Bey ve Bilal Bey'lere... Haber deyince sanki negatif haber yapılırmış gibi anlaşılırdı. Hayır, pozitif şeyler de haber yapılmalı. Bu konuda da sizlere teşekkür ediyorum. 'Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir' sloganı bizleri buraya kadar taşıdı. İnşallah bizden sonra da devam eder diye düşünüyorum." dedi.

20’inci yılını kutlayan Avrasya Hospital, Zeytinburnu’ndaki hastanesinden sonra 2016 yılında Gaziosmanpaşa’da yeni bir hastane yatırımına imza attı.