Yılın Meslek Örgütü: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN MESLEK ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "Yılın Meslek Örgütü" ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne verildi. Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle, "Ben bu ödülü biraz önce de anons edildiği gibi gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklarla büyük uğraşlarla çok büyük bir mücadeleyle rekorlar kıran, bu sene 182 milyar dolar ve 55 milyar dolar hizmet ihracatını gerçekleştirecek, 90 bin ticaret diplomasisinin saha neferleri dediğimiz bütün bu başarılı ihracatçıları adına alıyorum. Biraz önce bütün ödül alan arkadaşlarımızın hepsini, ülkemizin kalkınmasına istihdamına zenginleşmesine verdiğiniz emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

27 ihracatçı sektörde 61 ihracatçı birliğine bağlı 83 bini aşan ihracatçı ordusunun başkanı İsmail Gülle, 2018 yılı Haziran ayından beri bu görevi sürdürüyor. Törende aynı zamanda açılış konuşması yapan Gülle'nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Çok şükür ki Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar hedefler bazında gün gün saat saat tutturarak gidiyoruz. İnşallah hedeflenen 182 milyar dolarlık mal ihracatını ve 55 milyar dolarlık hizmet ihracatını da gerçekleştireceğiz.”

“2020'ye yeni hedeflere daha büyük bir azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ekovitrin yetkililerine bu kıymetli çalışmaya başladıkları için çok teşekkür ediyoruz.”

"Marifet iltifata tabi ödül alan herkes bu ülke için her kurum her birey bu ülke için taşın üstüne taş koymuş emek vermiş ter akıtmış insanlar onların burada Onurlandırılması bizler için de büyük mutluluk kaynağıdır. Sadece bir alanda yapılan mücadele değil her alanda yapılan mücadeleler birleşince ortaya başarılı bir netice çıkıyor."