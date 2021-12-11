Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Yılın İnovatif Tasarım Markası Ödülü Giovane Gentile'nin oldu. Ödül, Giovane Gentile Genel Müdürü Zahur Samedov ile Modacı Deniz Şenoğlu tarafından alındı. Samedov ve Şenoğlu, ödülü Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir'in elinden aldı.

‘YILIN İNOVATİF TASARIM MARKASI ÖDÜLÜ’ - GIOVANE GENTILE

1984 yılında Beşiktaş’ta küçük bir mağazada ticaret hayatına başlayan Ercem Tekstil, 2001 yılında Giovane Gentile ve 2005 yılında da büyüme stratejisine entegre ettiği Giovane G. designers markalarıyla dünyada ve Türkiye’de erkek giyiminde yepyeni bir rota oluşturdu. Giovaen Gentile, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok konsept mağaza dışında, aynı zamanda yüzlerce corner mağazalarda koleksiyonlarını perakende tüketiciler ile buluşturuyor. Türkiye’de 33, yurt dışında 65 mağazası ile modayı takip eden ve şıklığı arayan erkeklerle buluşan Giovane Gentile ve Giovane G. Designers, özgün tasarımlarını usta ellerle birleştirerek, özgürce yaşamayı seven her erkeğin kendi stil manifestosunu yazmaya davet ediyor.